La “Gazzetta dello Sport” fa il punto sulla trattativa tra Milan e Brescia per il trasferimento in rossonero di Tonali. I rossoneri, infatti, sembra avere superato i cugini nerazzurri per la corsa al giovane e promettente centrocampista della nazionale italiana.

L’offerta milanista è di 10 milioni per il prestito oneroso più 28 (compresi i 3 di bonus) per il riscatto. Le parti sono sempre più vicine alla chiusura definitiva.