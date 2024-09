Milan, pali al sicuro per 10 anni | C’è già l’erede di Maignan

Il club rossonero può dormire sonni tranquilli per quanto riguarda la porta. Un giovane fuoriclasse arriverà a giugno.

La stagione del Milan prosegue tra alti e bassi. Al netto dei risultati ottenuti fino ad ora il Diavolo può contare su una rosa di alto livello. Sono diversi i nomi importanti presenti nell’organico rossonero. Da Leao a Theo Hernandez, passando per i vari Tomori, Morata e Reijnders, senza dimenticarsi poi del portierone Mike Maignan.

E’ proprio l’estremo difensore francese che si è rivelata una delle principali sorprese nell’anno dello scudetto milanista. Arrivato per sostituire il partente Gigio Donnarumma infatti l’estremo difensore transalpino si è rivelato una sorpresa assoluta. Anche nelle stagioni successive il calciatore ha reso ad alti livelli, anche se spesso e volentieri si è dovuto fermare a causa degli infortuni.

Ed è anche per questa ragione dunque che in casa rossonera si sta iniziando a valutare qualche profilo che possa rimpiazzarlo. Inoltre Magic Mike infatti piace a diversi club in giro per l’Europa, e qualora dovesse essere ceduto bisognerà che la società sia coperta. Ecco perché a quanto pare il club meneghino ha trovato un nome importante pronto a raccogliere l’eredità del francese.

Un nome a sorpresa per il futuro della porta milanista

In queste prime uscite di campionato, uno dei nomi che si è messo maggiormente in mostra tra i pali è quello di Devis Vasquez. Il portiere colombiano è stato autore di grandi prove con l’Empoli. In ultima nella gara del Castellani contro la Juve il 26enne si è reso protagonista almeno di due grandi interventi.

Uno nel primo tempo su un colpo di testa di Gatti, l’altro invece nella ripresa su un tocco velenoso di Koopmeiners. Le sue parate sono state fondamentali per strappare un punticino, ma anche per mettersi ancora una volta in risalto.

Il Milan rivuole Vasquez

Al momento Vasquez si trova in prestito proprio dal Milan nel club toscano. Tuttavia la società della famiglia Corsi ha un diritto di riscatto fissato ad appena un milione di euro. Cifra bassa, che di sicuro il club investirà se il colombiano dovesse continuare così.

A quel punto però il Diavolo proverà in tutti i modi a farsi dare indietro il calciatore, consapevole però che dovrà mettere sul piatto una cifra discreta per convincere l’Empoli.