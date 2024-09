Fiorentina, bocciatura e cessione per un big | Da grande colpo ad esubero di lusso

Il grande acquisto ha deluso tutti, ed è pronto a fare le valigie per lasciare Firenze già nella prossima sessione invernale di mercato.

La Fiorentina in estate si è resa artefice quasi di una rivoluzione totale a livello di rosa. Diversi calciatori, anche importanti, se ne sono andati. Tra questi troviamo i vari Bonaventura e Duncan, in scadenza di contratto, Milenkovic, ceduto in Premier League, Nzola, passato in Ligue 1, e soprattutto Nico Gonzalez, venduto, per la rabbia dei tifosi viola, alla Juventus.

Allo stesso tempo però il club toscano ha messo in atto una campagna acquisti con i fiocchi, che ha portato a Firenze alcuni nomi davvero altisonanti. Tra i principali troviamo Robin Gosens, Moise Kean, David De Gea, Andrea Colpani e Albert Gudmundsson, senza considerare i vari Cataldi, Bove, Richardson, Pongracic e molti altri.

Dopo le prime uscite della stagione, che hanno visto la squadra allenata da Raffaele Palladino protagonista in campionato e in Conference League, sono arrivate le prime indicazioni importanti. E una di queste è davvero clamorosa. Quello che era sembrato un grande colpo di mercato si è tramutato in un vero e proprio esubero di lusso. Il calciatore in questione è stato praticamente bocciato, ed è pronto a fare le valigie.

Addio imprevisto per il colpaccio viola

La scorsa estate la Fiorentina ha messo a segno un colpo importante proveniente dal campionato argentino. Stiamo parlando di Lucas Beltran, attaccante che il River Plate ha ceduto per una somma di cui ancora non si sanno molti dettagli, ma che secondo gli esperti varia tra i 15 e i 15 mln di euro.

Qualunque essa sia però si tratta comunque di una cifra importante per un club come quello viola, il quale si aspettava tanto da questo ragazzo. Le cose però purtroppo non sono andate come previsto.

Beltran, flop totale alla Fiorentina

Lo scorso anno il classe 2001 ha lasciato intravedere qualcosa di buono sotto la guida di Vincenzo Italiano. Anche se soprattutto nella fase iniziale della sua esperienza in viola sono mancati i gol, il 23enne è andato in crescendo.

In questo inizio di stagione però le cose per lui stanno andando molto male. Quando ha giocato il vichingo ha fatto male, e adesso sembra essere uscito quasi del tutto dai radar di mister Raffaele Palladino. Se le cose non dovessero migliorare dunque non è da escludere per lui una cessione già a gennaio.