Perisic a zero: l’ex Inter torna in pista | Pronto a giocarsi la Champions

Buone notizie per il futuro di Ivan Perisic. Il calciatore croato tornerà a disputare la coppa dalle grandi orecchie.

Il croato Ivan Perisic ha militato fino ad ora nell’Hajduk Spalato, trovandosi momentaneamente a mani vuote essendo svincolato. Ma purtroppo avendo giocato nell’ultima stagione in un club non molto di livello è stato costretto a non disputare la Champions League. Nel corso della sua carriera però lo abbiamo potuto vedere in tante società, alcune anche di rilievo.

Tra i top club a cui Perisic ha potuto regalare prestazioni abbiamo: il Borussia Dortmund, il Wolfsburg, l’Inter, con cui ha vinto anche una Serie A, il Tottenham ed infine il Bayern Monaco, squadra dove il croato realizza il triplete vincendo Champions League, Bundesliga e Coppa di Germania. Non dimentichiamoci però della nazionale dove ha guadagnato un argento nel mondiale del 2018 perdendo in finale con la Francia.

Insomma una vita calcistica abbastanza ricca di trofei, ma ora il calciatore sembra essere lontano dal tornare agli alti livelli. Una notizia però potrebbe cambiare le carte in tavole e riportare l’ex Inter a rigiocare la famosa coppa dalle grandi orecchie. Un club pare infatti essere già sulle tracce del croato, vediamo di chi si tratta.

Una squadra europea marca stretto Ivan Perisic.

Dopo il suo mancato rinnovo il vicecampione del mondo 2018 è deciso a trasferirsi per continuare la sua carriera. Sono arrivate notizie dal campionato olandese, più precisamente dal PSV. La squadra di Eindhoven infatti sembra mostrare molto interesse per il croato.

Essendo svincolato per il club dell’Eredivisie potrebbe essere un ottimo colpo da mettere a segno. Un calciatore di esperienza potrebbe essere utile alla società olandese. Il club ha da disputare un difficile girone di Champions che la vedrà fronteggiare in campo squadre molto dure, come il Paris Saint Germain, la Juventus e i Reds del Liverpool.

Problema Coppa per Perisic. Potrebbe trasferirsi in Olanda senza neppure giocare una partita.

Con il girone già in atto e con la lista Champions già presentata dai tecnici, per Ivan Perisic potrebbe non esserci la possibilità di scendere in campo per disputare la coppa.

Come abbiamo descritto prima il girone per il PSV non è molto semplice. Potrebbe essere quindi difficoltoso per il club passare il turno. Dobbiamo dunque aspettare per poter vedere se il croato abbia serie intenzioni di partire per l’Olanda, e se il club dell’Eredivisie riuscirà ad arrivare al prossimo turno.