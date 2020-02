Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, l’ex tecnico del Valencia Marcelino Garcia Toral ha molte probabilità di essere il prossimo allenatore del Milan. Il futuro di Pioli sembra già scritto, tutto dipenderà dalla qualificazione dei rossoneri alla Champions oppure dalla vittoria della Coppa Italia. Secondo le ultime indiscrezioni, un altro nome caldo per la panchina rossonera è quello di Massimiliano Allegri. Sarebbe un clamoroso ritorno. Notizie attese nei prossimi mesi, con Pioli che con ogni probabilità non verrà confermato per la prossima stagione.