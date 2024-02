Milan, grandi sorrisi durante la firma | Annuncio a sorpresa: per 3 anni non si muove da qui

Grande affare messo a segno dal club rossonero, che in questo modo si assicura con felicità le prestazioni del calciatore per le prossime tre stagioni.

Il Milan non sta vivendo di certo la miglior annata della sua storia. Il club milanese infatti aveva ad inizio anno il chiaro obiettivo di vincere lo scudetto, e dopo i primi mesi sembrava addirittura essere il principale candidato in questo senso. Tuttavia un drastico calo nei risultati e nelle prestazioni, unito ad un cammino quasi perfetto dei rivali interisti (ormai primi e a distanza di sicurezza dai cugini), hanno fatto svanire ben presto questa possibilità.

La società però non è intenzionata affatto a mollare, e per questo motivo pare essersi già messa in moto in ottica futura. La dirigenza sta infatti lavorando per la prossima estate, dove si vorrà mettere in atto una campagna acquisti di grande valore per rendere la squadra nuovamente competitiva e in grado di salire sul gradino più alto del podio in Serie A.

I nomi sul taccuino rossonero sono davvero tanti, e solo nei prossimi mesi si potrà sapere di più su quali di questi potrà realmente arrivare a vestire la maglia del Diavolo. In realtà però nei giorni scorsi un calciatore ha già firmato a sorpresa il contratto con il club sette volte campione d’Europa. Il ragazzo si è legato al Milan per i prossimi tre anni, tra la felicità sua e di tutta la società.

Ecco chi ha firmato per il Diavolo

Nei giorni scorsi la società rossonera ha ufficializzato la firma di Simone Lontani fino al 2026. Si tratta di un giovane attaccante classe 2007 che fino ad ora ha militato nell’under 17 del club, e che ha dunque sottoscritto il suo primo contratto da professionista.

Il 16enne ha fatto benissimo con i pari età, tanto che in 15 partite giocate in questa stagione ha messo a segno la bellezza di 11 reti. Numeri importanti, che lasciano intravedere belle speranze per il futuro.

Futuro roseo per il reparto offensivo del Milan

Questa firma fa capire chiaramente quanto la società rossonera voglia puntare forte sui giovani del proprio settore giovanile, che negli ultimi anni sta sfornando diversi talenti.

In particolar modo il futuro dell’attacco milanista pare essere in mani sicure. Lontani come detto ha firmato, e nelle prossime settimane un altro baby fenomeno potrebbe legarsi al Diavolo con il primo contratto da professionista, ovvero Francesco Camarda.