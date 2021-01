Le immagini dell’arrivo in Italia del nuovo giocatore rossonero Mandzukic:

🔎 #Milan, #Mandzukic in città : il primo saluto in attesa di firmare per i rossoneri

👉 @AntoVitiello pic.twitter.com/IyVytR3Qlt

— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) January 17, 2021