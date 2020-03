Le notizie che arrivano dal Portogallo per Rafael Leao non sono certo liete. L’attaccante del Milan, riporta “Record”, è stato condannato dal Tribunale Arbitrale dello Sport a risarcire lo Sporting Lisbona di ben 16,5 milioni di euro. La storia risale a due anni fa, quando nell’estate del 2018 l’attaccante si svincolò dal club svincolandosi per via di alcune vicende vissute dalla società e delle aggressioni da parte dei tifosi subite dai giocatori. Rafal Leao quella estate si trasferì al Lille e aveva sempre avuto ragione da parte della giustizia sportiva, adesso invece il Tribunale Arbitrale dello Sport lo costringe al pagamento.