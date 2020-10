Il tecnico del Bologna, Mihajlovic, ha parlato a proposito del mercato in conferenza stampa.

Ecco le sue parole:





«Tanto vale aspettare gennaio – ha aggiunto Mihajlovic – Non voglio fare le cose tanto per fare, ci vuole logica nelle cose, dobbiamo essere lucidi, non prendiamo ad esempio il Governo che fa decreti a c… di cane. Ok, non dovevo dirlo ma ormai l’ho detto”. Per la sfida di domani con il Cagliari, in programma al Dall’Ara alle ore 20.45, il tecnico dovrà dunque fare affidamento su Palacio o in alternativa schierare punta centrale Barrow: “Si la soluzione è quella, è l’unico insieme a Rodrigo. Possono giocare anche insieme con un trequartista. Ora abbiamo meno scelte e non possiamo neanche sfruttare i 5 cambi che incidono tantissimo».