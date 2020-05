L’emergenza Coronavirus non frena lo sbarco dei migranti. Infatti secondo quanto riporta “La Repubblica” ieri nella spiaggia di Torre Salsa sono sbarcati nuovi migranti arrivati dalla Tunisia, gli uomini si sono dati alla fuga, ma la polizia è riuscita a rintracciarne 29 e sta setacciando la zona alla ricerca degli altri, in tutto erano in 50.