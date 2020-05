Un video ha incastrata la Guardia Costiera Maltese per quanto riguarda lo sbarco dei migranti dell’8 aprile, dove un gruppo di 101 persone lasciò la Libia per dirigersi in Europa sul gommone. Secondo quanto riporta “The Guardian”, i migranti sono arrivati a Malta l’11 aprile, ma non sono stati fatti sbarcare e sono stati costretti a imbarcarsi di nuovo alla volta della Sicilia. Il 12 aprile il gommone arriva a Pozzallo dove viene accolto. Di seguito il video che incastra le forze armate maltesi:

BREAKING: Malta’s Dangerous Manoeuvres at Sea exposed!

Witness testimonies and video evidence gathered by #AlarmPhone suggest that the Armed Forces of Malta (@Armed_Forces_MT) endangered the lives of 101 people in distress before facilitating their arrival in Italy. 1/12 pic.twitter.com/6QU87PMffm

— Alarm Phone (@alarm_phone) May 20, 2020