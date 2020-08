“La Francia è pronta a fare la sua parte per aiutare l’Italia nel ricollocamento dei migranti, come fatto finora”. Lo ha detto il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, come riporta “Tgcom24”, dopo l’incontro con l’omologa italiana Luciana Lamorgese sul tema degli sbarchi.

Il ministro ha proseguito dicendo: “La solidarietà europea in tema d’immigrazione non è più un’opzione, ma una necessità e una priorità. I problemi dell’Italia sono i problemi dell`Europa intera”.