“Dopo Latina, anche in Umbria clandestini appena arrivati dalla Sicilia sono già IN FUGA. Liberi di girare e potenzialmente positivi Covid. Ditemi se è una situazione normale”. Questo il commento del leader della Lega, Matteo Salvini, sul proprio account Twitter, sui migranti in fuga dopo l’arrivo in Umbria dalla Sicilia.

‼️ Dopo Latina, anche in Umbria clandestini appena arrivati dalla Sicilia sono già IN FUGA. Liberi di girare e potenzialmente positivi Covid.

Ditemi se è una situazione normale.https://t.co/gXw7PoCQA7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 2, 2020