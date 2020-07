Continua lo sbarco di migranti a Lampedusa, stamattina sono stati 4 gli sbarchi nell’isola siciliana. Secondo quanto riporta “Gds.it” in totale le 4 imbarcazioni hanno portato circa 47 migranti. Tutti sono stati portati all’hotspot di Contrada Imbriacola per essere riconosciuti. (Clicca qui per il video dello sbarco)