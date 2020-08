Ennesima fuga di migranti nella tecnostruttura di Porto Empedocle: stando a quanto riportato da “Il Giornale di Sicilia”, sarebbero una quarantina gli ospiti della struttura di accoglienza provvisoria che, fra stanotte e la tarda mattinata, hanno scavalcato la recinzione e si sono allontanati a piedi. Alcuni passanti presenti sul posto hanno ripreso la scena con il cellulare e le immagini sono divenute in breve tempo virali. Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare i fuggitivi, una parte dei quali è già tornata spontaneamente nella struttura. Questa nuova fuga si è verificata proprio all’arrivo a Porto Empedocle della nave quarantena che dovrà ospitare i migranti giungenti nelle coste Agrigentine; l’imbarcazione, da 700 posti, dovrà superare i controlli della commissione prima di poter imbarcare le centinaia di persone ospiti della tensostruttura di Porto Empedocle. La nave arriverà questa notte a Lampedusa, informazione confermata dall’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza:«Mi è stato confermato dal Dipartimento dell’immigrazione che questa notte verrà portata una nave, vedremo come questo protocollo affidato alla Croce rossa potrà realizzarsi. Domani sarò a Lampedusa per due ragioni: sia per l’emergenza migranti sia per la realizzazione dell’ospedale. Siamo preoccupati perchè non c’è una adeguata attenzione rispetto ai protocolli sanitari nella gestione dei migranti. Quello che ho potuto verificare è un eccesso di promiscuità, così come mi ha colpito che nessuno dei migranti, nelle strutture in cui erano ospitati, portasse le mascherine. Non c’è alcun controllo sotto questo punto di vista».