Continua la situazione di allarme a Lampedusa, dove non si arrestano gli sbarchi. Secondo quanto riporta “La Repubblica” nella notte ci sono stati altri 14 sbarchi e ci sono circa 1100 persone nell’hotspot, tra cui un positivo al Coronavirus. Oggi dovrebbe chiudersi la trattativa per la grande nave quarantena in grado di contenere i migranti, visto che le strutture dell’Isola di Lampedusa sono al collasso.