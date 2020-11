Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, Davide Mignemi, ex ds della Sicula Leonzio, si è espresso così in merito ai tre gironi del campionato di serie C:



«Nel Girone C c’è un nome, Bari. È la squadra da battere anche se Avellino e Ternana hanno ottimi organici e con allenatori navigati per la categoria. Poi ci sono le outsider, in questo caso il Teramo. Son convinto che il Catania possa fare bene mentre Catanzaro e Palermo finora sono state deludenti. Ma c’è tempo per riprendersi.





Il Girone B è molto ostico. Squadre come Padova, Perugia e Triestina devono cercare di essere le protagoniste di questo campionato. Poi capire chi diventerà la regina non è semplice, penso anche al Sudtirol. Il Girone A forse a livello qualitativo è meno competitivo. Non c’è una corazzata come il Monza e quindi c’è spazio per diverse sorprese con tante squadre interessanti».