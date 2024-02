Midtjylland, apprensione per Olsson: è attaccato a un ventilatore per una malattia cerebrale acuta

Giungono spiacevoli notizie dalla Danimarca. Il Midtjylland ha pubblicato un comunicato ufficiale per rendere note le condizioni di Kristoffer Olsson, giocatore 28enne attualmente ricoverato in ospedale per una malattia cerebrale acuta:

“Alla luce delle crescenti voci e congetture sul motivo dell’assenza di Kristoffer Olsson negli ultimi tempi, ci sentiamo obbligati a rendere pubblico questo annuncio. Il 28enne giocatore della nazionale svedese ha perso conoscenza nella sua casa martedì 20 febbraio ed è stato trasferito all’ospedale universitario di Aarhus, dove è ricoverato e collegato a un ventilatore.

Kristoffer Olsson è affetto da una malattia apparentemente acuta, legata al cervello, che non è dovuta ad autolesionismo di alcun tipo, né la causa è dovuta a fattori esterni e al momento manca ancora una diagnosi precisa. Un team dei massimi esperti medici danesi sta attualmente lavorando con grande urgenza per fare una diagnosi e avviare il trattamento giusto. Fin dal ricovero, Kristoffer è stato circondato dai suoi parenti stretti e da membri dello staff dell’FC Midtjylland ed è in cura da specialisti del settore”.