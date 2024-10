Miccoli torna al Barbera per Palermo-Cittadella? L’indizio social

L’ex attaccante del Palermo, Fabrizio Miccoli, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi rosanero con un recente post su Instagram. Nella pubblicazione, Miccoli ha condiviso un video che mostra una sua bandiera sventolare nella curva nord dello Stadio “Renzo Barbera”, accompagnato da parole piene di nostalgia: “È passato tanto tempo.. troppo. Altri 9 giorni e torno in uno dei miei posti preferiti di sempre. Ci si vede là?”

Il post ha immediatamente acceso la curiosità tra i fan, molti dei quali hanno ipotizzato che l’ex bomber potrebbe essere presente al prossimo match casalingo del Palermo contro il Cittadella, in programma tra 9 giorni. La presenza di Miccoli al “Renzo Barbera” sarebbe un evento significativo, ricco di emozioni sia per lui che per i tifosi, celebrando il ritorno di uno degli eroi più amati del club.

Questo annuncio segna il primo ritorno di Miccoli a Palermo dopo le vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto anni fa, allontanandolo dalla città. La sua presenza al prossimo incontro di campionato, Palermo-Cittadella, previsto tra 9 giorni, potrebbe non solo rievocare ricordi di gloriosi momenti calcistici, ma anche offrire una chance per una riconciliazione con la città e i suoi tifosi.

