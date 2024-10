Palermo, tallonite per Brunori: a rischio il match contro la Reggiana

Brutte notizie in casa Palermo. Mister Dionisi, in vista del match di sabato contro la Reggiana, deve fare i conti con i problemi fisici accusati dal capitano Matteo Brunori.

L’attaccante rosanero, da un paio di giorni, soffre di tallonite. Questo problema l’ha costretto, nella giornata di ieri, a svolgere lavoro differenziato dopo essersi sottoposto ad una risonanza che ha riscontrato la presenza di un edema.

Lo staff sanitario è al lavoro per recuperarlo e metterlo a disposizione del tecnico per questa importante sfida, anche se oggi non è proprio sceso in campo con la squadra, e perché i rosanero sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale tra le mura del ‘Barbera’ e sono anche reduci dal pareggio per 2-2 in casa del Modena, dopo i due gol di vantaggio dopo i primi 45’.

Anche l’avvio di campionato di Brunori non è stato così positivo. Il capitano è diventato quasi un comprimario e ha totalizzato 386 minuti in campo con un gol all’attivo, su rigore, in casa della Juve Stabia. La sua assenza, però, priverebbe Dionisi del sostituto di Henry ruolo che, in caso di necessità, potrebbe ricoprire Le Douaron, cosa che ha già fatto con la maglia del Brest, ma sarebbe adattato a quel ruolo.