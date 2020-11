Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo, ha voluto esprimere tutto il proprio dispiacere per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Ecco il suo messaggio:



“Il rammarico più grande è non aver avuto la possibilità di ridarti il tuo orecchino, orecchino che ora conserverò ancora più stretto.

Inutile dire quanto sei stato importante per me e per il calcio.

È andato via il più grande di sempre. IL CALCIO ci ha lasciati.

Ciao Idolo”. In basso il post in questione.





