«Un rammarico che ho è quello di aver perso la finale di Coppa Italia con il Palermo contro l’Inter, non mi capacito di essere entrato solo nel secondo tempo. Fosse successo adesso mi sarei rifiutato di andare in panchina, avremo giocato in 12 (ride ndr). Queste le parole dell’ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, rilasciate in una sua diretta su Instagram in merito alla finale di Coppa Italia persa con il Palermo. Di seguito il video della diretta: