«No ad nuovo lockdown per la Sicilia», queste le parole rilasciate dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, dopo che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha chiesto di imporre un nuovo lockdown generalizzato per tutta l’Italia.

«Sono sicuro che le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non rappresentino la volontà di tutta la Lega (che altrimenti dovrebbe ricominciare a chiamarsi Lega Nord) – riporta “Sicilianews24.it” – .





Qui in Sicilia abbiamo pagato a marzo un prezzo pazzesco per un errore del Governo sulla generalizzazione della chiusura. Non siamo intenzionati a pagarlo nuovamente».