Mi spiace ma te ne devi andare: Ibrahimovic lo caccia dal Milan e da Milanello | Fuori rosa e sul mercato

Ibrahimovic lo saluta, ormai il calciatore è ai margini del progetto: sul mercato per provare a monetizzare.

La stagione del Milan si è incanalata ormai verso una ricerca spasmodica, quella del nuovo tecnica. Moncada, Furlani e Ibrahimovic sono concentrati per trovare il degno sostituto di Stefano Pioli, e intanto anche la rosa dovrà subire importanti cambiamenti. A partire dall’attacco, ma anche in altri reparti.

La proprietà in casa Milan, come noto, rimane il centravanti soprattutto dopo l’addio annunciato da Giroud che in questi tre anni è stato il vero trascinatore dei rossoneri. Ma il diavolo deve pensare anche a qualche esubero, tra difesa, centrocampo e attacco. Ci sono infatti diversi giocatori in prestito il quale destino non è ancora deciso.

Nelle prossime ore a Milanello torneranno una serie di calciatori, uno su tutti pare avere però il destino segnato, totalmente ormai fuori dal progetto tecnico e pare ai margini della rosa. La dirigenza non crede più in lui, e vorrebbe piazzarlo sul mercato per provare a monetizzare.

Milan, addio annunciato: torna a Milanello, poi riparte

Ci sono calciatori che dal prestito dello scorso anno porteranno introiti importanti nelle casse del club. Stiamo parlando di De Ketelaere neo campione con l’Atalanta – circa 28 milioni di euro – e di Saelemaekers, anche lui in grande ripresa col Bologna qualificato in Champions – circa 13 milioni di euro -. Ma non tutti i giocatori in prestito hanno portato risultati e si sono riusciti a rifare.

E’ il caso di Divock Origi. Il terzo belga mandato in prestito in estate che però in Inghilterra ha fatto addirittura peggio di quanto fatto nella sua prima stagione in serie A. Origi infatti ha collezionato 20 presenze senza mai incider, segnando appena un gol con il Nottingham Forest. Ecco cosa vuole fare il Milan con l’attaccante ex Liverpool.

Milan-Origi: i possibili scenari

Il Nottingham Forest ha ufficializzato tramite un comunicato: “Origi ha terminato il suo presidio in prestito“. Adesso il belga tornerà in Serie A, al Milan, che però vorrebbe trovare per lui un’altra sistemazione. La stagione è stat un flop, ma a 29 anni il giocatore è ancora nel pieno della maturità e potrebbe interessare all’estero, magari in un campionato minore.

Il Milan lo valuta meno di 10 milioni di euro, ma salutarlo vorrebbe dire risparmiare 4 milioni di euro all’anno, cifra del suo ingaggio che nel 2023 la dirigenza aveva messo sotto contratto fino al 2026. La speranza è che in estate si trovi una squadra per la cessione definitiva, evitando l’ennesimo prestito.