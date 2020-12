Questa notte il forte temporale, non ha colpito solo Palermo. Il nubifragio si è abbattuto sull’intera Sicilia.

Anche sul fronte orientale, come si legge su “La Sicilia”, ancora questa mattina si sono verificate abbondanti piogge sulla parte orientale dell’Isola.





Dalle 10 circa di questa mattina, infatti, un nubifragio ha interessato la città di Catania, con strade letteralmente trasformate in corsi d’acqua, venti di burrasca ed evidenti pericoli per chi si trova fuori casa. Infatti l’Amministrazione comunale ha invitato i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile e vale a dire: non spostarsi da casa se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie, soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.