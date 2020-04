Un anziano signore di Messina è stato multato per aver violato le disposizione stabilite dal Dpcm sull’emergenza Coronavirus poiché la quarantena lo annoiava così ha pensato bene di salire su un bus di linea e trascorrerci tutta la giornata, andando da un capolinea all’altro. «A casa mi annoiavo, volevo un modo per far passare più veloce il tempo», avrebbe detto agli agenti, che lo hanno sanzionato.