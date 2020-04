“Ieri ho approfondito per la prima volta con l’ufficio di gabinetto del Questore una vicenda appresa dalla stampa. I particolari non li posso svelare, posso soltanto ribadire che sono sempre stato lontano dagli ambienti mafiosi ed ho sempre combattuto ogni forma di mafia. Se avessi avuto contezza di questa vicenda avrei agito prontamente come sono solito fare. Non voglio nessun ringraziamento. La mafia mi ha sempre fatto schifo, come ogni qualsiasi altra forma di sopruso“. Queste le parole del sindaco De Luca a seguito un post di un membro della famiglia Sparacio in merito alla vicenda del corteo funebre per l’ex fratello del boss, riportate da “Strettoweb”.