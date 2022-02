“Milano Finanza” ha stilato una lista degli Influencer nel mondo dello Sport, ma non solo, analizzandone il guadagno attraverso i social.

Un peso delle personalità sui social che è cambiato nel corso degli ultimi anni, con la remunerazione che si basa sull’engagement rate, un calcolo che rappresenta un valore più accurato e concreto rispetto al semplice numero dei follower o al numero di mi piace: il peso del singolo influencer, su cui si basano anche le scelte delle aziende in termini di investimenti pubblicitari, viene così quantificato dividendo il gradimento complessivo per il contenuto prodotto per il numero di follower totali della celebrity in questione, moltiplicato per 100.