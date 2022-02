Cinque gare in campo oggi per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Il Parma vince 4-1 in rimonta sul Pordenone, che era passato in vantaggio con Di Serio: Pandev innesca la rimonta crociata. Il Monza cala il poker sulla Spal: ospiti in 10 per quasi tutto l’incontro per il rosso a Dickmann. Il Pisa non riesce a trovare la prima vittoria dell’anno solare, solo pari in casa con la Ternana, a reti inviolate: ne approfitta la Cremonese che supera in trasferta il Cosenza e aggancia i nerazzurri e il Lecce (che scende in campo domani) in prima posizione a quota 41. Termina 0-0 Vicenza-Cosenza.