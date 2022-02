In occasione delle gare di andata degli ottavi di finale, il colosso statunitense, che detiene in Italia i diritti per la migliore partita del mercoledì in esclusiva, trasmetterà il match Inter-Liverpool, in programma mercoledì 16 febbraio 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.00.