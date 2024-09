Messaggero: “Frosinone, fiducia a tempo per Vivarini: decisive le prossime due partite”

l futuro di Vincenzo Vivarini sulla panchina del Frosinone è appeso a un filo. Dopo l’impresa compiuta lo scorso anno con il Catanzaro, dove il tecnico era riuscito a creare una squadra vincente e ben organizzata, il suo arrivo a Frosinone non ha ancora portato i frutti sperati. Il club gialloblù si trova attualmente in fondo alla classifica, privo di una chiara identità di gioco e lontano dalle aspettative di inizio stagione.

Secondo quanto riportato da *Il Messaggero – Frosinone*, la fiducia in Vivarini è a tempo. Nonostante la società non abbia ancora preso decisioni drastiche, le prossime due sfide, contro Cittadella e Carrarese, potrebbero rivelarsi decisive per il suo futuro. Se i risultati non dovessero arrivare, la pausa per le nazionali prevista dopo questi incontri potrebbe essere il momento ideale per un cambio in panchina.

Al momento, l’allenatore resta in carica, ma la sensazione è che queste due partite rappresentino l’ultima possibilità per Vivarini di salvare la sua avventura a Frosinone. La squadra ha bisogno di una scossa, e la dirigenza sembra pronta a riflettere seriamente sul futuro tecnico in base all’andamento delle prossime settimane.