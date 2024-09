Manfredi: «Non abbiamo necessità di nuovi investitori. La Sampdoria è solida»

Matteo Manfredi, Presidente della Sampdoria, ha parlato a Repubblica dopo l’acquisizione di tutte le quote del club.

«La Sampdoria è finalmente libera, sono felice e la missione è compiuta. Diciotto mesi fa era sul ciglio di un burrone, oggi è tornata a camminare sicura e può serenamente guardare avanti. Possiamo sorridere, ma non dimentico le tensioni che ci hanno accompagnato in questi mesi e il coraggio che ci ha contraddistinto nello scommettere su una operazione realmente sfidante.

Inizialmente mi davano del pazzo, i più esperti mi dicevano addirittura che fosse impossibile portare a compimento il salvataggio del club. Ma fin dal principio abbiamo compreso che la Sampdoria era ed è più grande di ogni ostacolo e non ci fermeremo qui. Non voglio apparire ripetitivo, ma, più volte in passato, ho specificato come non vi sia in alcun modo la necessità né tantomeno la volontà di ricercare nuovi investitori. La Sampdoria è solida, solidissima e non ho alcun timore nell’affermare che proseguiremo nei nostri investimenti perché abbiamo una strategia ben chiara davanti a noi».