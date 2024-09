Coppa Italia, Stroppa presenta Cagliari-Cremonese: «Impegno che cercheremo di onorare al meglio»

Alla vigilia del match di Coppa Italia tra Cagliari e Cremonese, il tecnico del club cadetto è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara.

«Sicuramente giocare di martedì ci permette di gestire la settimana con più tempo a disposizione e poter eventualmente fare la conta dei disponibili per la sfida di lunedì prossimo. È un impegno difficile che cercheremo di onorare al meglio facendo una prestazione di livello: andiamo sempre in campo per fare il massimo. Bonazzoli, Ceccherini e Ravanelli non ci saranno, mentre rientrano Nasti, Majer e Buonaiuto. Ci sarà anche Lochoshvili, che in Coppa non è squalificato. Catanzaro? Le partite sono composte a loro volta da diversi momenti: noi ne abbiamo avuto più di uno positivo e una squadra come la nostra deve saper chiudere la partita in quelle fasi. Altrimenti il rischio è di complicarsi inutilmente la vita. Castagnetti ha faticato all’inizio per questioni fisiche, a Majer si chiede di essere più verticale. Secondo me potrebbero anche giocare insieme, anche se in maniera diversa.

Cagliari? Saranno ancora più determinati, cercheranno di esaltare le loro qualità. Ho visto tutta la partita contro il Napoli e hanno fatto una prestazione impressionante a livello tattico, tecnico e non solo, c’è stato un lavoro straordinario uomo su uomo. Hanno avuto parecchie occasioni e, a vedere i numeri, è incredibile che sia finita 0-4. Mi dispiace perché Nicola è stato mio compagno al Genoa e, oltre ad essere un allenatore eccezionale, è un amico. Non merita la classifica che ha in questo momento».