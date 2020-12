La Messa della notte di Natale nell’arcidiocesi di Palermo inizierà non prima delle 19 ma verrà garantita la fine in modo da poter rientrare a casa entro le 22, così da rispettare le regole anti-Covid. Lo comunicato l’Arcidiocesi, questa la nota: “Le disposizioni per l’Arcidiocesi a firma del vicario generale monsignor Giuseppe Oliveri, prevedono che restino invariate tutte le disposizioni precedenti riguardanti l’osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza e la disposizione relativa al divieto di effettuare qualunque tipo di processione. Relativamente al testo della preghiera di mezzanotte da consegnare alle famiglie, l’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi provvederà a inviarlo per il tramite dei Vicari episcopali: come segno di gioia natalizia e di comunione infatti, il 24 dicembre a mezzanotte in tutte le chiese suoneranno le campane a festa con l’auspicio che in ogni famiglia sia vissuto un breve momento di preghiera (che preveda l’inno del Gloria e lo svelamento del Bambinello del presepe)”.