L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’arrivo di Matteo Brunori a Palermo.

Giovedì sarà in campo per la ripresa della preparazione al Barbera. Tra oggi e domani uscirà dalla bolla dell’Under 23, dopo il caso di positività di un giocatore.

La squadra si ritroverà mercoledì sera per cenare insieme con lo staff e poi, dall’indomani, tornerà a lavorare in vista dell’esordio in Coppa Italia.