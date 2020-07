Sarà un’estate di ricostruzione per la Pro Patria che in un sol colpo saluta, e annuncia, l’addio di sei calciatori. La società bianco blu ha comunicato l’addio di alcuni pezzi importanti della scorsa stagione. I calciatori sono: Mastroianni, Pedone, Molnar, Palesi, Tornaghi e Defendi, i quali non torneranno a Busto Arsizio. Potrebbero essere buone opportunità per il mercato rosanero in vista della prossima stagione in Serie C.