Questa mattina a Palazzo Mosti, quartier generale delle istituzioni delle città, il sindaco Clemente Mastella ha conferito la cittadinanza onoraria al presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito. A prendere la parola inizialmente è stato il sindaco Clemente Mastella: “Oggi per Benevento è una giornata importante. Assegniamo un riconoscimento richiesto da tutta la città. Quella che il presidente Oreste Vigorito sta regalando alla nostra comunità è un’impresa eccezionale. Ha fatto sognare questa città attraverso il calcio e a nome tutti i cittadini di Benevento vogliamo che questo sogno continui. Concedere oggi la cittadinanza onoraria al presidente Vigorito mi emoziona”. Parola poi al presidente Oreste Vigorito: «Da oramai 15 anni la parola insieme unisce la famiglia Vigorito e la città. Questa onorificenza vale per me come per tutta la mia famiglia. Dalla gente di Benevento abbiamo sempre ricevuto affetto sincero e costante soprattutto nei momenti tristi che abbiamo attraversato in questi anni. Questa è una città che sa come e quando intervenire, riuscendo ad entrare nel cuore delle persone. Avevo il dovere di restituire ciò che la vita mi ha dato. Abbiamo vissuto insieme delusioni e sconfitte, prima di capire insieme che anche il Benevento può raggiungere dei successo importanti. Prometto alla città che l’anno prossimo in Serie A usciremo dal campo sempre a testa alta».