La grande rivale del Nuovo Palermo in serie D, quella che più di tutte le altre è stata in grado di tenere testa alla corazzata rosanero, cambia faccia e per la prossima stagione sogna davvero in grande, aspettando di conoscere il proprio destino. Stando a quanto riportato da “SoloSavoia.it”, quest’oggi è giunta l’ufficialità dell’arrivo a Torre Annunziata del nuovo direttore sportivo, Carlo Musa, che subentra a Marco Mignano, mentre per gli annunci del nuovo tecnico Salvatore Aronica, dell’allenatore in seconda Rosario Compagno e del responsabile del settore giovanile Pasquale Ottobre, si dovranno attendere le prossime ore. Nel mezzo di questa rivoluzione tecnica, con l’addio soprattutto di mister Carmine Parlato, passato al Trento, il Savoia sta cominciando a muoversi sul mercato, con l’obiettivo di costruire una rosa adatta sia alla vittoria del campionato di serie D sia ad un’eventuale avventura in serie C. Il nome più caldo in casa oplontina al momento sembra essere quello di Pietro Balistreri, attaccante che vanta oltre 400 presenze fra C e D, 115 gol all’attivo ed una grande esperienza, dall’alto dei suoi 34 anni, in piazze blasonate come Taranto, Reggio Calabria, Cremona e Pisa. Il giocatore palermitano, lo scorso anno in forza al Marsala, ha concesso un’interessante intervista a “SoloSavoia.it”.

«Con il Savoia c’è stato un primo abboccamento, lo ammetto. Mi farebbe estremamente piacere giocare a Torre Annunziata, è una piazza che mi manca dopo aver calcato campi importanti in C e D. Al momento sono in contatto anche con altri importanti club siciliani, ma lascerei la Sicilia solo per il Savoi. Con Aronica poi ho giocato sei mesi a Reggio Calabria nel campionato di C 2014/15. Quell’anno fu mio il gol vittoria a Messina nel play out che ci consentì la salvezza. Credo che la società abbia fatto la scelta giusta puntando su di lui».

Altro giocatore che potrebbe vestire la maglia bianca del Savoia assieme a Balistreri è Fabio Padulano, torrese doc, tifosissimo del Savoia, anch’egli in forza al Marsala lo scorso anno. Il fantasista, cha vanta già un’esperienza a Torre Annunziata, ha ammesso che in passato il Savoia si è interessato a lui.

«Quando ero a Bitonto il Savoia era interessato a me, ma il presidente non volle cedermi. Tornerei a Torre con enorme piacere, anche se finora non ho avuto nessun contatto con la società, se dovessi essere chiamato potrebbe nascere qualcosa di importante, un ritorno qui per indossare la maglia del mio cuore sarebbe un’esperienza bellissima che rifarei con entusiasmo».