Mercato Palermo, nome clamoroso per l’estate | Arriva dalla Juve ed è pronto a lasciare il segno

Un rinforzo da non credere è ormai molto vicino a vestire la maglia rosanero. Il calciatore, proveniente direttamente dalla Vecchia Signora, è pronto a firmare e ha già fatto impazzire la piazza.

Anche se la stagione è ancora in corso, ed è entrata nella sua fase cruciale, dove si decideranno le sorti delle squadre, in casa Palermo è già tempo di pensare al mercato.

In attesa della fine del campionato, e della probabile partecipazione ai play off per accedere in Serie A, la società rosanero si è messa in moto in vista del futuro per rafforzarsi.

Le ultime voci sul conto del club siciliano però hanno già fatto impazzire i tifosi, visto che a quanto pare un calciatore della Juve è pronto a trasferirsi proprio al Renzo Barbera.

Il colpaccio proveniente da Torino

Negli ultimi anni la Juventus sta sfornando diversi talenti dalla propria Next Gen. Il club bianconero infatti, da quando ha dato vita al progetto della seconda squadra, ha aumentato l’utilizzo anche nella rosa principale di calciatori provenienti dal settore giovanile. Uno di quelli che abbiamo iniziato a conoscere quest’anno è Joseph Nonge. Il classe 2005 belga infatti è rientrato spesso tra i convocati di Max Allegri, e alcune volte è riuscito anche a ritagliarsi qualche minuto.

Il centrocampista belga di origini africane ha dimostrato di avere delle qualità molto importanti, ma si è comunque rivelato ancora troppo acerbo per determinati palcoscenici, ed è proprio per questa ragione che al termine del campionato attuale la Vecchia Signora sembra intenzionato a mandarlo a fare un po’ di esperienza in qualche altro club che possa concedergli maggiore spazio, e in questo senso nelle ultime ore è sorta l’ipotesi Palermo.

Nonge-Palermo, operazione molto fattibile

A prescindere dal fatto che il club siculo riesca o meno a salire di categoria, l’idea di far indossare la casacca rosanero al giovane talento belga piace molto a tutte e tre le parti in causa. Resterebbe da capire però la formula del trasferimento.

Partendo dal presupposto che la Juve vuole mantenere il controllo assoluto sul calciatore, l’ipotesi più gettonata riguarda un prestito secco, ma non è da escludere nemmeno quella riguardante una cessione a titolo definitivo per circa 5 mln di euro con diritto di recompra in favore della Vecchia Signora. Al momento si tratta solo di semplici indiscrezioni di mercato, ma in estate un’operazione del genere potrebbe realmente prendere piede.