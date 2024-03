Palermo, giallo sul ferimento di un uomo di 34 anni: «Mi hanno sparato»

Giallo, a Palermo, sul presunto ferimento di un uomo di trentaquattro anni. Come riportato da GSD.it, l’uomo si è recato all’ospedale Civico con il braccio sanguinante, affermando di essere stato colpito da un proiettile al braccio.

L’uomo, residente dalle parti di via Cipressi, è stato infatti ascoltato dalla polizia che vuole vederci chiaro: alcune parti del suo racconto sarebbero infatti incongruenti. Il 34enne è stato dimesso dopo gli esami con una prognosi di quindici giorni, le sue condizioni non sono quindi gravi ma gli investigatori stanno cercando elementi più concreti per ricostruire la vicenda.