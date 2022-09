L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Catania pronto a prendere Somma dal Palermo.

L’ultimo giorno di mercato, il lancio della campagna abbonamenti, la gestione dello stadio Massimino, la presentazione delle maglie. Nei giorni che precedono l’esordio in Serie D (datato 18 settembre) del nuovo Catania, la società si muove freneticamente su più fronti per arrivare all’appuntamento con la stagione collocando tutti i tasselli del puzzle al proprio posto. Oggi sarà l’ultimo giorno utile per chiudere gli acquisti e completare gli organici e il diesse Antonello Laneri sta lavorando per portare al tecnico Ferraro due elementi: un difensore centrale e una punta.

S’era ipotizzato Fella del Palermo tra i difensori (ma solo con lo status da svincolato) ma sul ragazzo è piombato il Monopoli. Resta aperta la pista di un altro rosanero in uscita, Michele Somma, classe 1995, che potrebbe davvero raggiungere il quartier generale etneo nella giornata di oggi perché il club rosa l’ha liberato aggiungendo un incentivo economico, visto che l’ingaggio si aggira sui 150 mila euro. Sarebbe un gran colpo per il campionato di D, visto che Somma ha esordito in A con la Roma di Rudi Garcia e De Rossi nel 2015 (un tempo contro l’Atalanta, vittoria per 2-1), conta una presenza a Empoli ancora nella massima serie, un ciclo di tre stagioni a Brescia in B, due annate nel Deportivo La Coruna fino alle due annate con il Palermo.

Pelligra torna a Catania Domani alle 12 la presentazione della campagna abbonamenti sarà molto più di una semplice comunicazione di prezzi e posti disponibili per i tifosi. Si apre una nuova era dopo i timori post fallimento. La rinascita favorita dall’intervento del gruppo australiano ha rivitalizzato una piazza e non solo sul piano calcistico. C’è un indotto pronto a rimettersi in moto in un quartiere, quello di Cibali, che ha incrementato affari di ristorazione, commercio e artigianato grazie alle fortune e alle gare interne della propria squadra di calcio. Un quartiere che, negli anni futuri, il patron Ross Pelligra vorrebbe migliorare creando collegamenti e strutture funzionali al progetto di crescita del club. Intanto i tifosi sono pronti a correre ai botteghini per acquistare la tessera valida per un anno calcistico. Ross Pelligra vorrebbe presenziare all’evento e sta facendo di tutto per tornare in Sicilia in un momento della sua vita professionale che lo ha portato, in Australia, a investire 145 milioni di dollari per rilevare e rilanciare un centro commerciale a sud di Melbourne che ha un’area di 210 mila metri quadrati.