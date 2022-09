L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” ha riportato le parole dell’ex rosanero David Di Michele il quale ha parlato in merito al Palermo:

«Il progetto è ambizioso e quando c’è ambizione c’è entusiasmo. Certo, è successo qualcosa di scomodo, perché nessuno si aspettava quello che è avvenuto prima del campionato, ma si sono calmate le acque ed è arrivato Corini, che conosce bene la piazza e ha dato una sistemata. C’è da dire che la squadra era ben assortita dall’anno prima, anche con il tecnico della Primavera (Di Benedetto, ndr) si è ben comportata in Coppa Italia, quindi chi c’era prima ha lavorato bene, evidentemente. Corini garanzia? Certo che lo è, è un allenatore che sempre stato tra i primi posti e la zona playoff, ha pure ottenuto una promozione diretta. Il curriculum parla per lui, lavora bene ed è un conoscitore di calcio. Sa gestire tante situazioni, ha esperienza, ma poi conosce a memoria la piazza di Palermo. Penso che sia un bel mix. Reggina-Palermo scontro diretto? Se ci si basa sulle ambizioni delle società, allora a uno scontro diretto, perché possono lottare entrambe per i vertici. Questo campionato di Serie B però è veramente difficile, già è un torneo che riserva parecchie sorprese, figuriamoci adesso. Ma lo sanno bene entrambe le società, non si può abbassare la guardia