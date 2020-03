Enrico Mentana, noto giornalista di La7, ha voluto commentare duramente lo sfogo avuto da Zhang, presidente dell’Inter, contro il presidente della Lega Serie A, Dal Pino. Di seguito le sue parole pubblicate sulla propria pagina Facebook:

“Un presidente di società di serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell’Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social”.