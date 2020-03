Il Monza, società di proprietà di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, ha progetti molto ambiziosi. Secondo quanto riporta “Il Corriere della Sera” la squadra lombarda già pensa alla prossima stagione e l’obiettivo numero uno in estate potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic, un colpo che sarebbe sensazionale per una squadra che milita attualmente in Lega Pro.