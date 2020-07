Dalla Spagna arrivano forti rumors che vorrebbero il Real Madrid pronto ad un’offerta mai vista pur di strappare Mbappé dal Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo “Ok Diario”, per convincere la società parigina a cedere il suo attaccante, il Real Madrid avrebbe avanzato un’offerta indecente pari a 350 milioni di euro da pagare in quattro rate spalmate in due anni, mentre al giocatore sarebbe garantito un ingaggio da 30 milioni a stagione. Una cifra mai vista prima nelle sessioni di calciomercato e che troverebbe risposta affermativa da parte parigina soltanto dopo aver trovato il degno sostituto. In cima alla lista dei desideri del club parigino ci sono Haaland e Sancho, entrambi dal Borussia Dortmund.