«Sono ottimista, spero nella ripresa. Ma in totale sicurezza. Qual era l’atmosfera in occasione di Juve-Inter? Le porte chiuse sono una situazione irreale già nella normalità. In quel caso ero addetto al VAR ed era una partita sulla carta bellissima, ma già prima del fischio d’inizio si avvertiva qualcosa di anomalo: i giocatori sembravano spaventati. E il calcio è fatto perché ci sia del pubblico, per questo son per ripartire in totale sicurezza». Queste le parole rilasciate da Paolo Mazzoleni, arbitro di serie A, ai microfoni di “Radiosei”.