Il presidente del Savoia, Mazzamauro, ha così parlato dopo la vittoria contro il Corigliano: «Oggi il Savoia ha giocato come il Napoli martedì sera contro il Barcellona. Abbiamo affrontato come loro la partita in maniera operaia, senza fronzoli, senza specchiarci, solo con intensità ed agonismo in ogni azione. I giocatori hanno sudato la maglia, rispondendo sul campo alle tensioni del momento. In questo modo abbiamo battuto il Corigliano, avversario per nulla facile ed arrendevole. Noi ci siamo, purtroppo abbiamo perso almeno 4/5 treni per avvicinarci o raggiungere il Palermo. Non possiamo più sbagliare, basta giocare con superficialità, dobbiamo avere sempre più carattere. Mi ha fatto molto piacere la cena che i giocatori hanno fatto in settimana per cementare ancora di più la loro unità».