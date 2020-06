Come si legge su “Rai Sport” l’ex campione di pugilato, Floyd Mayweather, ha deciso che pagherà il funerale di George Floyd. Lo ha riferito a ESPN un suo rappresentante. Il funerale di Floyd si svolgerà nella sua città natale, Houston, il 9 giugno, ha dichiarato l’avvocato della famiglia Ben Crump. Leonard Ellerbe, ceo della Mayweather Promotions, ha affermato che il campione “probabilmente si arrabbierà con me per averlo detto, ma sì, Mayweather sta sicuramente pagando il funerale”.