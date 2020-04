Il calcio è fermo, i calciatori del Palermo, così come quelli di tutte le altre squadre, si allenano in casa. Il centrocampista rosanero Juan Mauri ha voglia di tornare a giocare ed intervistato dal sito ufficiale del club ha parlato così: «C’è un’incredibile voglia di tornare al più presto alla vita normale – dichiara Juan Mauri ai microfoni di ssdpalermo.it – è trascorso quasi un mese dall’ultimo allenamento con i miei compagni. Mi manca giocare a calcio, che insieme alla mia famiglia rappresenta tutta la mia vita. Mi manca la solita routine da calciatore: lo spogliatoio, la preparazione mentale alla gara, i festeggiamenti dopo una vittoria. Speriamo che il momento più critico qui in Italia sia ormai alle spalle, ma sono preoccupato anche per la situazione in Argentina, al momento i contagi sono minimi ma se l’epidemia dovesse espandersi sarebbe un duro colpo per il sistema statale che potrebbe non essere pronto a gestire una tale crisi. In Italia le istituzioni hanno preso in tempo le giuste precauzioni a differenza di Paesi che hanno sottovalutato il problema. Sono addolorato per la gente che sta soffrendo e rivolgo tutta la mia stima a coloro i quali sono impegnati in prima linea, deve essere massacrante lavorare in queste condizioni».