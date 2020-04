Il patron della Fiorentina Rocco Commisso, intervistato da “Sportitalia”, ha parlato del suo primo periodo alla guida del club viola, ma non solo: «Tra acquisto della società, dei terreni del centro sportivo e il mercato di gennaio abbiamo speso oltre 300 milioni di euro. Adesso c’è l’emergenza legata al Coronavirus, ma noi siamo tranquilli. Dietro la Fiorentina c’è Mediacom, ma non sarà così per tutte le squadre. Ritorno della Fiorentina tra le grandi? Dipende se mi fanno fare lo stadio, ma ci vorranno 3-4 anni. Come cambierà il mercato? Un giocatore che costava 20, oggi costerà 15. Le cose cambieranno, almeno per quest’anno».